Рамблер обошел Яндекс. Новости в Brand Analytics

В отчете Brand Analytics за сентябрь 2019 года в топе медийных платформ российского интернета Рамблер/новости обогнали Яндекс. Новости, поднявшись на четвертое место в рейтинге цитируемости. С наступлением осени и окончанием сезона отпуском наша постоянная аудитория вновь пристально следит за новостной повесткой на Рамблере.

Индекс цитируемости высчитывается из числа ссылок на платформу, размещенных в социальных сетях, блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров и комментариях к новостям. На наши сентябрьские показатели повлиял запуск шоу Рамблер/live , гостями которого уже стали Альбина Джанабаева , экс-участница группы «ВИА Гра», и музыкант Артём Качер, подарившие зрителям и читателям Рамблера инсайды о жизни и отношениях звёзд. Эксклюзивные новости шоу-бизнеса разошлись по интернету, подняв нашу цитируемость.

кино, спорт, авто, Рамблер — это не только общественно-политические новости, но и девять медийных вертикалей, объединяющие статьи на популярные жизненные темы: финансы здоровье и так далее. За счет этого мы расширяем информационную тематику портала, и вместе с тем становимся еще интересней для наших читателей.

Сервис мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics, неоднократно признанный лучшей системой аналитики соцмедиа по рейтингу AdIndex, ежемесячно публикует отчеты о виральности русскоязычных СМИ и платформ-агрегаторов.