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Рамблер обошел Яндекс. Новости в Brand Analytics 

Рамблер 15 часов назад
Рамблер обошел Яндекс. Новости в Brand Analytics
Фото: Рамблер
В отчете Brand Analytics за сентябрь 2019 года в топе медийных платформ российского интернета Рамблер/новости обогнали Яндекс. Новости, поднявшись на четвертое место в рейтинге цитируемости. С наступлением осени и окончанием сезона отпуском наша постоянная аудитория вновь пристально следит за новостной повесткой на Рамблере.
Индекс цитируемости высчитывается из числа ссылок на платформу, размещенных в социальных сетях, блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров и комментариях к новостям. На наши сентябрьские показатели повлиял запуск шоу Рамблер/live, гостями которого уже стали Альбина Джанабаева, экс-участница группы «ВИА Гра», и музыкант Артём Качер, подарившие зрителям и читателям Рамблера инсайды о жизни и отношениях звёзд. Эксклюзивные новости шоу-бизнеса разошлись по интернету, подняв нашу цитируемость.
Рамблер — это не только общественно-политические новости, но и девять медийных вертикалей, объединяющие статьи на популярные жизненные темы: финансы, кино, спорт, авто, здоровье и так далее. За счет этого мы расширяем информационную тематику портала, и вместе с тем становимся еще интересней для наших читателей.
Сервис мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics, неоднократно признанный лучшей системой аналитики соцмедиа по рейтингу AdIndex, ежемесячно публикует отчеты о виральности русскоязычных СМИ и платформ-агрегаторов.
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Комментарии
Интернет , Блог Рамблера , Альбина Джанабаева
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