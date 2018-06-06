Киселев опять стал посмешищем

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Киселев стал героем «фотошоп-баттла» 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий Дмитрий Киселев пнул виртуальный футбольный мяч и стал героем «фотошоп-баттла» на странице сообщества «Лентач‏» в соцсети Twitter.
1/16  Телеведущий Дмитрий Киселев пнул виртуальный футбольный мяч и стал героем «фотошоп-баттла» на странице сообщества «Лентач‏» в соцсети Twitter
Фото:
2/16  Накануне информагентство «Россия сегодня», генеральным директором которого является Киселев, открыло в Москве интерактивную выставку «Нужен гол!», которая посвящена истории российского футбола. На фото: оригинальный снимок
Фото:
3/16  Одним из ее экспонатов стала виртуальная игра, которая позволяет участнику, надевшему специальные очки, сыграть в футбол
Фото:
4/16  Опробовал ее и сам Дмитрий Киселев, что запечатлели фотографы
Фото:
5/16  На снимке журналист в строгом костюме серого цвета, с очками виртуальной реальности на голове и пультами в руках пинает мяч, который видит только он
Фото:
6/16  «Киселев погрузился в виртуальную реальность. Открываем фотошоп-баттл», — обратился «Лентач‏» к своим подписчикам
Фото:
7/16  Пользователи откликнулись на призыв весьма активно
Фото:
8/16  Большинство из них вспомнили других известных персонажей, задиравших ноги подобным образом, например, оппозиционера Алексея Навального, год назад пнувшего человека, который бросался в него сардельками, а также царя Леонида, героя фильма «300 спартанцев», который с криком «Это Спарта!» ударом ноги сбросил в бездонный колодец персидского посла
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Фото:
Телеведущий Дмитрий Киселев пнул виртуальный футбольный мяч и стал героем «фотошоп-баттла» на странице сообщества «Лентач‏» в соцсети Twitter. Накануне информагентство «Россия сегодня», генеральным директором которого является Киселев, открыло в Москве интерактивную выставку «Нужен гол!», которая посвящена истории российского футбола. Одним из ее экспонатов стала виртуальная игра, которая позволяет участнику, надевшему специальные очки, сыграть в футбол. Опробовал ее и сам Дмитрий Киселев, что запечатлели фотографы. На снимке журналист в строгом костюме серого цвета, с очками виртуальной реальности на голове и пультами в руках пинает мяч, который видит только он.
«Киселев погрузился в виртуальную реальность. Открываем фотошоп-баттл», — обратился «Лентач‏» к своим подписчикам.
Пользователи откликнулись на призыв весьма активно. Большинство из них вспомнили других известных персонажей, задиравших ноги подобным образом, например, оппозиционера Алексея Навального, год назад пнувшего человека, который бросался в него сардельками, а также царя Леонида, героя фильма «300 спартанцев», который с криком «Это Спарта!» ударом ноги сбросил в бездонный колодец персидского посла.
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