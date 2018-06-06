Киселев опять стал посмешищем

Телеведущий Дмитрий Киселев пнул виртуальный футбольный мяч и стал героем «фотошоп-баттла» на странице сообщества «Лентач» в соцсети Twitter. Накануне информагентство «Россия сегодня», генеральным директором которого является Киселев, открыло в Москве интерактивную выставку «Нужен гол!», которая посвящена истории российского футбола. Одним из ее экспонатов стала виртуальная игра, которая позволяет участнику, надевшему специальные очки, сыграть в футбол. Опробовал ее и сам Дмитрий Киселев, что запечатлели фотографы. На снимке журналист в строгом костюме серого цвета, с очками виртуальной реальности на голове и пультами в руках пинает мяч, который видит только он.
«Киселев погрузился в виртуальную реальность. Открываем фотошоп-баттл», — обратился «Лентач» к своим подписчикам.
Пользователи откликнулись на призыв весьма активно. Большинство из них вспомнили других известных персонажей, задиравших ноги подобным образом, например, оппозиционера Алексея Навального, год назад пнувшего человека, который бросался в него сардельками, а также царя Леонида, героя фильма «300 спартанцев», который с криком «Это Спарта!» ударом ноги сбросил в бездонный колодец персидского посла.