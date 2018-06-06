Киселев опять стал посмешищем

Телеведущий Дмитрий Киселев пнул виртуальный футбольный мяч и стал героем «фотошоп-баттла» на странице сообщества «Лентач‏» в соцсети Twitter

1/16 Телеведущий Дмитрий Киселев пнул виртуальный футбольный мяч и стал героем «фотошоп-баттла» на странице сообщества «Лентач‏» в соцсети Twitter

Накануне информагентство «Россия сегодня», генеральным директором которого является Киселев, открыло в Москве интерактивную выставку «Нужен гол!», которая посвящена истории российского футбола. На фото: оригинальный снимок

2/16 Накануне информагентство «Россия сегодня», генеральным директором которого является Киселев, открыло в Москве интерактивную выставку «Нужен гол!», которая посвящена истории российского футбола. На фото: оригинальный снимок

Одним из ее экспонатов стала виртуальная игра, которая позволяет участнику, надевшему специальные очки, сыграть в футбол

3/16 Одним из ее экспонатов стала виртуальная игра, которая позволяет участнику, надевшему специальные очки, сыграть в футбол

Опробовал ее и сам Дмитрий Киселев, что запечатлели фотографы

4/16 Опробовал ее и сам Дмитрий Киселев, что запечатлели фотографы

На снимке журналист в строгом костюме серого цвета, с очками виртуальной реальности на голове и пультами в руках пинает мяч, который видит только он

5/16 На снимке журналист в строгом костюме серого цвета, с очками виртуальной реальности на голове и пультами в руках пинает мяч, который видит только он

8/16 Большинство из них вспомнили других известных персонажей, задиравших ноги подобным образом, например, оппозиционера Алексея Навального, год назад пнувшего человека, который бросался в него сардельками, а также царя Леонида, героя фильма «300 спартанцев», который с криком «Это Спарта!» ударом ноги сбросил в бездонный колодец персидского посла