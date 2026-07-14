Поляк избил соотечественника, приняв его за украинца

Житель Польши избил своего соотечественника, приняв его за украинца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Конфликт произошел 11 июля в центре города Людзи. Отмечается, что конфликтующие не были знакомы — нападавший шел по улице, когда услышал, как прохожий мужчина говорит по телефону. В итоге он подумал, что встретил украинца и набросился на него.

Пострадавшего госпитализировали с переломом носа и челюсти. По информации издания, нападавший скрылся с места преступления. Перед тем как уйти он посоветовал своему земляку бежать из Польши.

Ранее в Польше взрослый мужчина устроил агрессивную травлю 12-летней украинской девочки.