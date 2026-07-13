В Польше мужчина устроил агрессивную травлю 12-летней украинской девочки

По данным украинских СМИ, в польском городе Бельско-Бяла разразился скандал после того, как взрослый мужчина подверг жесткому публичному унижению 12-летнюю девочку-украинку в салоне автобуса. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, став ярким примером проявления ксенофобии в общественном пространстве.

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По данным местных СМИ, мужчина без всякого повода начал кричать на ребенка, используя грубую нецензурную лексику, и требовал, чтобы она срочно уехала обратно в Украину. Испуганная школьница зафиксировала нападение на видео с помощью смартфона, благодаря чему информация о случившемся быстро стала достоянием общественности.

На инцидент оперативно отреагировали правоохранительные органы. Центр мониторинга расизма и ксенофобии Польши направил официальное обращение в прокуратуру. Ведомство начало проверку, так как публичные оскорбления и угрозы, мотивированные национальной принадлежностью, квалифицируются по статье Уголовного кодекса Республики Польша.