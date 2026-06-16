В Карелии нашли пропавших сестер

В Карелии нашли пропавших ранее сестер — девочки обнаружены живыми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как рассказали волонтеры, сейчас девочки в порядке. Криминальной составляющей в их пропаже не обнаружено.

Напомним, что сестры 7 и 12 лет ушли из дома и не вернулись 15 июня. В последний раз перед исчезновением их видели на карьере в микрорайоне Ключевая — это запрещенная для купания зона с опасным рельефом и каменистым дном. На карьере часто происходят несчастные случаи — из-за этого в соцсетях предположили, что девочки могли утонуть.

Позже в СМИ появилась информация о том, что ранее девочки пытались сбежать из дома, а также могли подолгу отсутствовать и ночевать в подъездах. 15 июня у них был запланирован визит к психологу и представителям опеки.