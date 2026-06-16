«Жуткое место» и активные поиски: что известно о пропаже детей в Карелии

В Карелии разыскивают двух сестер - семилетнюю Валерию и 12-летнюю Ксению. Они ушли из дома в петрозаводском микрорайоне Ключевая около 17:00 в понедельник, 15 июня, и до сих пор не вернулись.

Школьниц видели на местном карьере

По данным полиции региона, последний раз пропавших видели в тот же день между восемью и девятью часами вечера. Они находились на территории местного карьера в компании других детей.

По информации Telegram-канала «78», девочки живут с опекуном и ранее уже сбегали из дома. Утверждается, что сестры могли подолгу отсутствовать и ночевать в подъездах. Очередную попытку побега они предприняли 9 июня, но тогда их вернул домой старший брат. По данным «78», вечером 15 июня был запланирован визит школьниц к психологу и представителям опеки.

Годовалый ребенок найден в квартире с мертвыми родителями в Подольске

В день исчезновения младшая девочка была в желтой футболке, кепке с ушками и с белой сумкой. Старшая ушла в черной кофте, светло-голубых джинсах, джинсовой кепке с розовым козырьком и с желтой сумкой.

К поискам подключился отряд «ЛизаАлерт»

К поискам присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Сейчас координаторы собирают поступающие сведения, а первые поисковые группы уже отправились на место предполагаемого исчезновения.

Прокуратура начала проверку

Ситуацию взяла под контроль прокуратура Карелии, организовав официальную проверку. Ведомство отслеживает ход поисковых мероприятий и выясняет все детали случившегося.

Прокуроры намерены дать правовую оценку действиям местных органов по работе с несовершеннолетними.

Карьер называют «жутким местом»

Ключевской карьер, где в последний раз заметили подруг, расположен в черте Петрозаводска и окружен парком «Каменный Бор». Это популярная, но официально запрещенная для купания зона отдыха с опасным рельефом и каменистым дном, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, в соцсетях горожане называют этот водоем «жутким местом» из-за регулярных несчастных случаев. Летом 2023 года там утонул 17-летний молодой человек, не доплыв до берега всего десять метров. В том же сезоне один из игравших у воды подростков получил тяжелую травму и лишился пальца, а на следующий день другая отдыхающая серьезно повредила голову при прыжке в воду.