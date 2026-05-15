Дрессировщик объяснил, почему на него напали львы
Дрессировщик из Владимира Павел Забелкин рассказал, почему на него ранее напали цирковые львы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Забелкина, он сам виноват в случившемся. Дрессировщик объяснил, что слишком близко поднес руки к мискам львов во время кормления, чем спровоцировал атаку хищников.
«Подштопали немного руки, вот и все», — добавил он.
Забелкин подвергся атаке львов в передвижном цирке. Как рассказали очевидцы, мужчина зашел в фургон к львам, после чего оттуда раздался рык хищников и крики. Львов отогнали работники цирка, а Забелкин был госпитализирован.