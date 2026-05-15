Львы напали на работника цирка во Владимире

Во Владимире львы напали на сотрудника цирка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 15 мая у фургонов на улице Тракторной. Очевидцы сперва услышали рык животных, а после крики человека. Сотрудники цирка бросились с палками к вольерам и спасли коллегу.

Пострадавшего вывели из цирка с перевязанным предплечьем, врачи погрузили его на носилки и увезли в больницу. По словам одного из сотрудников, львы серьезно поцарапали дрессировщика.

Как сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на управление СКР по Владимирской области, проводится проверка. По словам источников редакции, пострадавшая — женщина, однако раны у нее не очень серьезные. Вероятно, гастроли цирка отменять не будут.