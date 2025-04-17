Водитель в Люберцах открыл огонь по курьеру

Управление МВД России по Люберцам сообщает, что один из водителей в городе открыл огонь из травмата по курьеру.

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Согласно сообщению ведомства, между водителем и курьером возник словесный конфликт. В результате водитель достал травматический пистолет и открыл огонь, после чего скрылся.

Пострадавшему курьеру была оказана медицинская помощь. Водителя в данный момент ищет полиция — по факту стрельбы была начата проверка.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание правонарушителя. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сообщили в МВД.

Ранее неизвестный начал стрельбу возле детской площадки в Чите.