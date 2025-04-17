Неизвестный устроил стрельбу возле детской площадки в российском городе

Неизвестный пробрался через забор в один из жилых комплексов (ЖК) в Чите и устроил стрельбу на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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По данным канала, мужчина сначала подходил к гуляющим на территории ЖК детям, а когда те разбежались, начал стрелять в воздух. Сейчас его ищут сотрудники полиции.

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