В Химках произошел пожар в промзоне

Экстренные службы сообщили, что в подмосковных Химках произошел пожар в промзоне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что пожар произошел на улице Заводская на территории промзоны и складов. В данный момент на месте уже работают спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, площадь пожара достигает 250 квадратных метров. Над тушением работают три специалиста и 12 единиц техники.

Причины возгорания пока не называются. Информации о пострадавших также не поступало. При этом, местные жители жалуются, что в результате пожара в воздухе появился неприятных запах жженой резины.

Ранее крупный пожар произошел на территории нефтебазы у станицы Кавказская в Краснодарском крае.