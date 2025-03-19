Нефтебаза в Краснодарском крае загорелась после падения обломков беспилотника

Падение обломков украинского беспилотника в Краснодарском крае привело к пожару на расположенной рядом со станицей Кавказской нефтебазе. Об этом сообщает краевой оперативный штаб. Атака дронов противника была отражена. Площадь возгорания на нефтебазе составляет 20 квадратных метров. Расположенный между резервуарами трубопровод получил повреждение. Произошло срабатывание автоматической системы пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, в тушении возгорания принимают участие 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы. По имеющейся предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время работа нефтебазы приостановлена. С предприятия эвакуированы 30 работников дежурной смены. 17 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе полностью ликвидировано.

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