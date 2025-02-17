В Бресте при посадке в двигатель самолета попала птица

При посадке пассажирского лайнера, следовавшего из Москвы в Брест рейсом B2-912, в двигатель Embraer-175 попала птица. Информацию об этом распространила 17 февраля БЕЛТА, ссылаясь на руководство авиакомпании "Белавиа".

Судя по оперативным данным белорусского авиаперевозчика, самолет с бортовым номером EW-512РО не получил видимых повреждений и приземлился благополучно. Однако для обеспечения безопасности дальнейших полетов было принято решение произвести дополнительный технический осмотр судна.

А чуть позже стало известно о замене Embraer-175 воздушным судном Boeing-737, что повлекло корректировку расписания. Так, задержка каждого из рейсов B2-913 (Брест - Москва), B2-914 (Москва - Гомель), B2-915 (Гомель - Москва), B2-916 (Москва - Минск) превысит четыре часа, предупредили в компании и принесли свои извинения пассажирам за сложившуюся ситуацию.