Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаков на Сахалине. Четыре человека пропали без вести. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что на корабле перевозили щебень и песок. Предварительно, при перегрузке произошел крен и судно перевернулось. На борту находилось семь членов экипажа.

Telegram-канал утверждает, что троих человек удалось спасти, а судьба еще четверых — пока неизвестна. На данный момент идет поисково-спасательная операция. На месте крушения работают два буксира и спасатели.

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