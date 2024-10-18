Выживший в Охотском море не имел права отплывать на своей лодке далеко от берега

Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин пытался осуществить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина, не была рассчитана для такого маршрута. Об этом сообщила оперативная служба, ссылаясь на документ об освидетельствовании судна.

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Отмечается, что мужчина освидетельствовал свою лодку перед путешествием и в документе было указано — допущено к эксплуатации.

— Район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или 5 километрами. При этом высота волны не должна превышать 0,6 метра с порывами ветра до 12 метров в секунду (43,2 километра в час — прим. «ВМ»), — уточнили в оперслужбе.

Исходя из этого, Пичугин не имел права совершать длительное путешествие от берега. Учитывается также тот факт, что он является владельцем судна, прошедшего освидетельствование, передает ТАСС.

14 октября рыбаки на судне «Ангел» в Охотском море у берегов Камчатки обнаружили лодку, на которой 67 дней дрейфовал Михаил Пичугин вместе с телами своих родственников — брата и 15-летнего племянника. С мореплавателями пропала связь во время переправы из Хабаровского края на Сахалин. Поиски длились более месяца, но не принесли результатов.

По словам мужчины, ему удалось выжить благодаря небольшому количеству воды: они взяли с собой около 20 литров. Также они собирали дождевую воду, а лапшу и горох замачивали и ели. К сожалению, двое родственников его погибли, а сам он похудел на 50 килограммов. Как мужчине удалось пережить это двухмесячное «путешествие» в открытом море и как вообще можно было выжить в подобных условиях — в материале «Вечерней Москвы».

Родственники погибших в Охотском море Пичугиных обвинили в трагедии госструктуры.