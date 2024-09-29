Стали изестны подробности ЧП на рейсе Москва - Самара

Тело 44-летнего мужчины, который скончался во время рейса из Москвы в Самару, нашли в туалете самолета. Об этом сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, пассажир почувствовал себя плохо еще в московском аэропорту Внуково. Там ему оказали помощь, и мужчина все-таки решил лететь вместе с родственниками. На борту он вновь почувствовал недомогание и удалился в уборную.

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"Бортпроводники стучались несколько раз, но пассажир не отвечал", - говорится в сообщении.

Дверь удалось открыть, и экипаж решил попробовать "откачать" пострадавшего. Как уточняют авторы, реанимационные мероприятия продолжалась до самой посадки в Ульяновске.

После приземления пассажира передали бригаде скорой помощи, но, к сожалению, тем оставалось только констатировать смерть.