Стали изестны подробности ЧП на рейсе Москва - Самара

Mash сообщил подробности смерти мужчины на рейсе Москва - Самара
Тело 44-летнего мужчины, который скончался во время рейса из Москвы в Самару, нашли в туалете самолета. Об этом сообщил Mash.
По данным Telegram-канала, пассажир почувствовал себя плохо еще в московском аэропорту Внуково. Там ему оказали помощь, и мужчина все-таки решил лететь вместе с родственниками. На борту он вновь почувствовал недомогание и удалился в уборную.
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"Бортпроводники стучались несколько раз, но пассажир не отвечал", - говорится в сообщении.
Дверь удалось открыть, и экипаж решил попробовать "откачать" пострадавшего. Как уточняют авторы, реанимационные мероприятия продолжалась до самой посадки в Ульяновске.
После приземления пассажира передали бригаде скорой помощи, но, к сожалению, тем оставалось только констатировать смерть.