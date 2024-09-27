Отец умерших от отравления детей в Красноярском крае сделал признание

Глава семьи, отравившейся в красноярском селе, признал, что плохо проветрил дом после обработки дихлофосом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, в здании была открыта только форточка.

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По словам собеседника агентства, отец рассказал, что все якобы вышли на улицу, а он разбрызгал дихлофос дома. Два часа семья находилась на улице, а потом зашла внутрь.

«Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал», — добавил источник.

Ранее красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы выдало предварительное заключение, по которому в организмах погибших детей обнаружились компоненты инсектицидного неустановленного средства. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК заявляло, что, вероятно, в доме находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.

Напомним, что накануне в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей (6, 11, 12 и 13 лет), а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. Изначально в качестве причины их смерти рассматривалось отравление едой. Семья ела курицу с приправой и готовые пельмени, купленные в магазине на развес. Однако опасных веществ в них, как и в остальных продуктах из дома семьи, не обнаружили.