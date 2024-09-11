Украинец открыл стрельбу из квартиры в Варшаве

Гражданин Украины открыл стрельбу с балкона квартиры в Варшаве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что мужчина начал стрельбу по прохожим из пневматического ружья, после чего забаррикадировался в квартире. Согласно имеющимся данным, мужчина вел себя неадекватно — выкрикивал нечленораздельные фразы, поджег квартиру и выбрасывал вещи с балкона.

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На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения. С помощью светошумовых гранат они смогли взять штурмом квартиру, после чего задержали злоумышленника. В данный момент его отправили на медобследование для проверки психического состояния.

Ранее мужчина устроил стрельбу на юго-западе Москвы.