Украинец открыл стрельбу из квартиры в Варшаве
Гражданин Украины открыл стрельбу с балкона квартиры в Варшаве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина начал стрельбу по прохожим из пневматического ружья, после чего забаррикадировался в квартире. Согласно имеющимся данным, мужчина вел себя неадекватно — выкрикивал нечленораздельные фразы, поджег квартиру и выбрасывал вещи с балкона.
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На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения. С помощью светошумовых гранат они смогли взять штурмом квартиру, после чего задержали злоумышленника. В данный момент его отправили на медобследование для проверки психического состояния.