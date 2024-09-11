Мужчина устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Мужчина в ночь на 11 сентября устроил стрельбу возле одного из заведений на улице Веневской на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ночью между посетителем одного из заведений на ул. Веневской и охранником произошел словесный конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина произвел несколько выстрелов в сторону входной группы заведения. Оружие изъято, — рассказала Нефедова.

В результате стрельбы пострадавших нет. Прокуратура контролирует ход расследования, обстоятельства и причины произошедшего, а также установление личности подозреваемого.

В центре Москвы произошла стрельба, есть пострадавшие

Ранее мужчина после ссоры с одним из жителей дома на улице Некрасова в подмосковных Химках устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате стрельбы пострадал 40-летний мужчина, его госпитализировали с телесными повреждениями.