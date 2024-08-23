В Турции задержали подозреваемого в убийстве девушки в Одинцово

Подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном Одинцово задержали в Турции. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Там отметили, что в настоящее время решается вопрос о доставлении обвиняемого к следователю для проведения следственных действий. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Айтишник из США убил россиянку за отказ от свадьбы в Одинцово

Ранее сообщалось, что 32-летний айтишник из США зарезал в Одинцово свою 30-лентюю невесту за несколько месяцев до свадьбы. Причиной стало то, что женщина передумала выходить за него замуж. После убийства преступник успел улететь в Турцию. Его объявили в международный розыск. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.