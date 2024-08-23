Айтишник из США убил россиянку за отказ от свадьбы в Одинцово

Приехавший из США 32-летний айтишник зарезал невесту за несколько месяцев до свадьбы в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Согласно информации источника, причиной убийства стало то, что 30-летняя женщина передумала выходить замуж. Узнав об этом, мужчина начал избивать невесту — соседи пары услышали шум и вызвали охрану. Однако спасти женщину не удалось. Как стало известно позже, женщина скончалась от двух ударов ножом.

Родственники погибшей рассказали, что с иностранцем она познакомилась два месяца назад, при этом свадьба была запланирована уже на 8 октября. Кроме того, незадолго до убийства женщина, по словам ее родных, говорила об излишней навязчивости жениха, а также поступавших от него угрозах.

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