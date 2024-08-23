Подозреваемому в убийстве россиянки Залии Шамигуловой гражданину Маврикия было предъявлено обвинение, он объяснил свои действия ревностью к девушке. Об этом сообщает маврикийский портал Express.

Ранее в посольстве РФ на Маврикии сообщили ТАСС, что полиция начала расследование по делу о пропаже девушки 18 августа. Позже сообщалось, что тело россиянки было обнаружено вечером 21 августа в регионе Ла-Мари. 29-летняя девушка пропала 17 августа.

"Из ревности ее ударил ножом Пурявирсингх Сундур, 29-летний инженер, живущий в Катр-Борне. Молодой человек влюбился в нее после того, как они познакомились в приложении Tinder, но чувства девушки не были встречены взаимностью", - говорится в публикации.

Как отмечается, полиция обнаружила следы крови в машине подозреваемого, который изначально отрицал свою причастность и был отпущен домой.

Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве. Как показало вскрытие, проведенное главой судебно-медицинского отдела полиции доктором Судешем Кумаром Гунгадином, смерть наступила в результате ножевых ранений в грудь. Полиция также продолжает искать сообщников убийцы, хотя тот утерждает, что действовал в одиночку.

29-летняя преподавательница и карьерный консультант Шамигулова прибыла на Маврикий 2 июня и должна была покинуть остров 1 сентября. Она проживала в квартире во Флик-ан-Флаке, где ее в последний раз видели в субботу 17 августа. По словам хозяйки квартиры, в тот день ее видели садящейся в машину.