Латиноамериканская страна впервые экстрадировала россиянина

Бразилия выдала россиянина Дениса Асфандьярова, объявленного в международный розыск Россией за содействие в мошенничестве в предпринимательской деятельности. Об этом ссообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в Telegram.

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В ведомстве отметили, что это первый раз, когда данная латиноамериканская страна экстрадировала гражданина России, с момента подписания и вступления в законную силу Договора между странами выдаче от 14 января 2002 года. Как считает следствие, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, будучи коммерческим директором компании, вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке строительных материалов. Это позволило фигурантам дела незаконно приобрести право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани, общей стоимостью более 67 миллионов рублей.

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