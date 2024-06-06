Швейцарская НКО подтвердила задержание своего сотрудника в РФ

Швейцарский Центр гуманитарного диалога подтвердил, что в России задержали его советника Лорана Винатье. Об этом сообщает Reuters.

«Базирующаяся в Швейцарии некоммерческая организация "Центр гуманитарного диалога" заявила, что арестованный был ее сотрудником, уточнив, что речь идет о 47-летним Лоране Винатье, советнике по России и Евразии», — говорится в тексте.



Ранее столичный СК сообщил о задержании в Москве француза, которого подозревают в сборе сведений в области военной деятельности РФ на протяжении нескольких лет. Отмечается, что эта информация при получении иностранными источниками может быть использованы против безопасности России.