Устроивший стрельбу в казанской гимназии потребовал суд вернуть ему часть квартиры

Ильназ Галявиев, осужденный за стрельбу в казанской гимназии №175 в мае 2021 года, потребовал суд вернуть ему часть квартиры. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Галявиев намерен обжаловать решение суда об изъятии трети квартиры его родителей на улице Туганлык в Казани. Такое решение было принято для оплаты исков потерпевших от действий осужденного. Однако сам Галявиев настаивает, что решение суда было незаконным — мужчина утверждает, что не принимал участие в обсуждении этой инициативы и даже не был уведомлен о таком решении суда.

Напомним, что Галявиев отбывает пожизненное наказание за стрельбу в казанской гимназии №175. В результате его действий погибли 9 человек, еще 32 получили ранения.

Ранее казанский суд взыскал с Галявиева 1,4 миллиона рублей.