С устроившего стрельбу в школе Казани взыскали более миллиона рублей

В Казани суд взыскал 1,4 миллиона рублей с Ильназа Галявиева, который утроил стрельбу в гимназии №175 в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Именно в эту сумму следствие оценило ущерб, который Галявиев нанес зданию. Деньги пойдут в пользу управления образования Казани. Сейчас школу полностью отремонтировали.

В декабре 2023 года прокуратура Татарстана потребовала взыскать 1,4 миллиона рублей ущерба с Галявиева, который отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин».

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии №175 в Казани. В результате его действий пострадали 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью.