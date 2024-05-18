В Словакии избрали меру пресечения для стрелявшего в Фицо

В Словакии избрали меру пресечения для стрелявшего в премьер-министра
Стрелок Юрай Цинтула, тяжело ранивший премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отправлен под стражу. Такое решение в субботу вынес суд, сообщает словацкое издание Topky.
В субботу Цинтула предстал перед судьей Специализированного уголовного суда. Вокруг суда и в самом здании соблюдались «строгие мер безопасности».
Заседание длилось 3,5 часа. В итоге судья согласился с ходатайством прокурора о заключении обвиняемого под стражу.
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«Суд учел, что возможен побег обвиняемого, а также продолжение его преступной деятельности», — сказала пресс-секретарь суда Катарина Кудякова.
Судья отклонил ходатайство обвиняемого об оставлении его на свободе и контроле со стороны службы пробации.
Решение суда не является окончательным, обвиняемый может подать жалобу на решение, которое рассмотрит Верховный суд Словацкой Республики.
Три дня назад 71-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил из пистолета в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло во время выездного заседания правительства
Сейчас состояние премьер-министра остается стабильным, но по-прежнему вызывает опасения у медиков.
Ранее сообщалось, что оружие Цинтула хранил на законных основаниях более 30 лет