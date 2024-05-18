Водитель эвакуатора признался в убийстве 8-летней девочки

Водитель эвакуатора признался в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В субботу следователи заявили, что подозреваемый в убийстве ребенка признал вину в полном объеме. Он пояснил, как происходило преступление.

«Находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где убил», — сообщают следователи.

В суд направлено ходатайство о заключении водителя эвакуатора под стражу.

Ранее сообщалось, что на шее девочки нашли пакет, а подозреваемый путался в показаниях. Сначала он утверждал, что подвез школьницу и оставил, а затем — что передал другому человеку.

Накануне в Ростовской области в станице Ольгинская пропала восьмилетняя девочка. Ее тело нашли в лесополосе. Оперативники установили, что ребенка подвозил 25-летний водитель эвакуатора, его задержали.