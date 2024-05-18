Появились подробности убийства девятилетней девочки под Ростовом

На шее девятилетней девочки, убитой в станице Ольгинской под Ростовом, нашли пакет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам местных жителей, подозреваемый в расправе путался в показаниях. Сначала он утверждал, что подвез школьницу и оставил, а затем — что передал другому человеку. У очевидцев также возникли вопросы к организации, в которой работал злоумышленник.

«Почему организация, где он работает, не дали точной информации по поводу этой машины? Я лично звонил в эту организацию, они сказали, что машины в Ольгинской нет» — рассказал местный житель.

В Ростовской области эвакуаторщик похитил и убил девочку

Также на месте убийства нашли электронную сигарету. По неподтвержденной информации, именно она вывела полицейских на след подозреваемого.

Трагедия произошла накануне. 25-летний эвакуаторщик ехал по одной из улиц и заметил шедшую из магазина школьницу. Мужчина заманил девочку в машину и увез в поле возле поселка. Родители 2,5 часа пытались найти ребенка самостоятельно, после чего обратились в полицию. Стражи порядка нашли тело несчастной в станице Ольгинской. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».