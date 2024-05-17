Подполье рассказало о воровстве украинскими чиновниками гумпомощи

Украинские чиновники присваивают себе гуманитарную помощь, переданную жителям Херсона. Об этом «Град».

По его словам, они пытаются нажиться на всем, включая эвакуацию. Собеседник агентства отметил, что они используют ее для того, чтобы «набить карманы».

В регионах Украины произошла серия взрывов

«Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются», — заявил он.

Командир организации уточнил, что речь идет, в частности, о главах местной областной военной администрации (ОВА) Александре Прокудине и городской военной администрации (ГВА) Романе Мрочко.

В ноябре прошлого года гуманитарная катастрофа вынудила жителей подконтрольного Киеву Херсона массово покидать город. Тогда сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщал, что в Херсоне остались только старики и маломобильные граждане.