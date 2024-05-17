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Подполье рассказало о воровстве украинскими чиновниками гумпомощи

Украинские чиновники присваивают себе гуманитарную помощь, переданную жителям Херсона. Об этом «Град».

Подполье рассказало о воровстве украинскими чиновниками гумпомощи
© РИА Новости

По его словам, они пытаются нажиться на всем, включая эвакуацию. Собеседник агентства отметил, что они используют ее для того, чтобы «набить карманы».

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«Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются», — заявил он.

Командир организации уточнил, что речь идет, в частности, о главах местной областной военной администрации (ОВА) Александре Прокудине и городской военной администрации (ГВА) Романе Мрочко.

В ноябре прошлого года гуманитарная катастрофа вынудила жителей подконтрольного Киеву Херсона массово покидать город. Тогда сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщал, что в Херсоне остались только старики и маломобильные граждане.

Происшествия
Игорь Кастюкевич
Роман Мрочко
Александр Прокудин
Киев
Херсон
Украина
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