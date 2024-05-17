В Николаеве на юге Украины произошел пожар после взрыва

Два взрыва раздались ночью в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное». Они были зафиксированы в 00:11 и 00:13 мск. Других подробностей не приводится, местные власти ситуацию не комментировали. До этого поступила информация о шести взрывах, прогремевших в городе. Кроме того, взрывы слышали в Полтаве.

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По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Харьковской области длится рекордное время. Сирену включили в 08:15 (мск). Предыдущий рекорд был поставлен в регионе 10 мая. Тогда сирены беспрерывно работали 13 часов 20 минут.

Взрыв вновь произошел в Полтаве на Украине, написало издание «Общественное». Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали. До этого стало известно еще о нескольких взрывах. Сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск, заявил ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Он добавил, что военная помощь может привести к изменению на поле боя. Газета The New York Times писала, что ВСУ ждут серьезные потери, если украинское командование отдаст приказ защищать Харьковскую область. Отмечается, что украинские войска крайне истощены, а оружие из недавнего пакета американской помощи только начинает поступать на линию фронта.