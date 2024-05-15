Глава охраны Ельцина прокомментировал действия охраны Фицо

Бывший начальник Службы безопасности президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что охрана премьер-министра Словакии Роберта Фицо допустила ошибку, из-за которой политик получил ранение. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По мнению Коржакова, охранники Фицо не подготовились к выходу политика на улицу, а также не окружили его плотным кольцом.

«Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает», — заявил он.

Помимо этого Коржаков отметил, что лучшая охрана в мире находится в распоряжении президента США Джо Байдена, а также российского лидера Владимира Путина. Охрана остальных глав государств, по его мнению, справляется со своими обязанностями «заметно хуже».

Ранее Роберт Фицо получил огнестрельные ранения, когда вышел на улицу после заседания правительства в Гандлове.