Бывший начальник службы протокола, работавший с президентами Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, Владимир Шевченко заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является «проколом его охраны». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, охрана премьера допустила ошибку, хотя в ее распоряжении находится больше опыта и полномочий, чем у службы протокола. При этом Шевченко подчеркнул, что часть вины может лежать и на самом Фицо, так как политики часто игнорируют советы собственной охраны.

«Что касается работы охраны, то политики часто относится к ее советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее. Такие перегибы подрывают авторитет политика, которого они защищают. С другой стороны, можно недожать, и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», — прокомментировал он.

Ранее Роберт Фицо получил огнестрельные ранения, когда вышел после заседания правительства в Гандлове.