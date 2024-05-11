Убивший и расчленивший свою девушку умер от туберкулеза

Житель Оренбургской области, признавшийся в убийстве и расчленении своей девушки, умер от туберкулеза. Это произошло через три дня после его задержания. Такую информацию приводит Telegram-канал Shot.

По данным канала, 40-летний Виталий из Новотроицка скончался накануне из-за болезни. Известно, что в последние годы он страдал от туберкулёза.

Его задержали 7 мая, после того, как он признался, что убил и расчленил подругу.

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До этого Виталий сам заявил в полицию о пропаже своей девушки и неделю участвовал с волонтерами в ее поисках.

Останки девушки убийца спрятал в разных местах. После расправы он отправил другой своей подруге фото с телом жертвы.

Ранее задержанный был судим за угрозу убийством и грабеж. Сегодня его должны были арестовать.