Расчленивший свою возлюбленную мужчина участвовал в ее поисках в Оренбургской области

В Оренбургской области мужчина убил и расчленил свою возлюбленную. После этого он помогал в поисках девушки полиции и волонтерам.

Мужчина убил и расчленил свою девушку, сам подал заявление о ее пропаже и неделю искал "пропавшую" с волонтерами в Оренбургской области.

Парень заявил, что его возлюбленная вышла из дома в Новотроицке и бесследно пропала. Он активно участвовал в поисках, помогал волонтерам и полиции. Правоохранители нашли женскую руку в траве за ледовым дворцом. Неподалеку обнаружили и голову, которая принадлежала убитой.

Главным подозреваемым стал ее парень, его задержали. После этого мужчина сознался, что убил и расчленил девушку, а части тела попрятал в разных местах. Сейчас их продолжают искать вместе с убийцей. Также выяснилось, что сразу после расправы преступник сфотографировал тело жертвы и отправил снимок другой своей подруге.

Задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством и грабеж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.