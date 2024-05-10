Мать найденных в Петербурге детей-маугли тайно увезла их из больницы

Анастасия, троих сыновей которой забрал и поселил с собой в подвале их отец, приехала в Петербург. Ранее детей обнаружили, вывезли из подвала и положили в больницу с симптомами ОРВИ. Анастасии предложили лечь в больницу с детьми и дали неделю, чтобы получить от опеки разрешение забрать их. Но она сбежала с ними через окно. Врачи обратились в полицию. МВД объявило семью в розыск.

Анастасия уже уехала в Самару, где сняла трехкомнатную квартиру. По данным «Комсомольской Правды», опеке известно, что женщина с детьми в Самаре и зарегистрировала их там. Она не скрывается, и сама собирается подавать в суд на медучреждение, опеку и детского омбудсмена. По ее словам, детям кололи препараты, не подходящие по возрасту, и на их коже обнаружены синяки.

«Я сделала все правильно. Отзвонилась и в прокуратуру, и в Минздрав. Отправила полиции фото детей и заявление, чтобы они прекратили розыск», - сказала Анастасия.

Ранее трое мальчиков двух, четырех и шести лет были найдены

в подвале, где их отец оборудовал помещение под компьютерную мастерскую. Полиция изъяла детей, их поместили в больницу для обследования. Выяснилось, что документов на них у отца не было, официально они на него не оформлены.