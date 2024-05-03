Найденные в подвале Санкт-Петербурга дети снова попали в больницу

Трое детей, которые жили с отцом в подвале дома в Санкт-Петербурге, снова попали в больницу. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, пишет RT.

Трое мальчиков двух, четырех и шести лет были найдены в подвале, где их отец оборудовал помещение под компьютерную мастерскую. Полиция изъяла детей, их поместили в больницу для обследования. Выяснилось, что документов на них у отца не было, официально они на него не оформлены.

Сейчас мальчики вновь госпитализированы. В аппарате омбудсмена пояснили, что «у детей ничего серьезного, но из-за отсутствия прививок их поместили в карантинный бокс».

При этом отец регулярно приносит передачи, однако навестить сыновей не может, так как у него нет необходимых документов и разрешения. Он их не оформлял, чтобы мать получала пособия.

Работники центра, где живут дети, периодически звонят матери и спрашивают, когда она приедет. Она отвечает, что еще не решила вопрос с жильем, рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Отец детей ранее рассказал журналистам, что забрал детей у матери Анастасии из Самары, чтобы они могли у него погостить. Но в итоге сыновья прожили у него несколько месяцев. Анастасия уверяла, что пыталась их вернуть, но мальчикам очень нравилось у папы, а об их ужасных условиях она не догадывалась.

Однако после изъятия детей опека так и не дождалась мать для оформления всех необходимых документов. По информации уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, мать неожиданно заявила, что уехала обратно в Самару, пишет «Комсомольская правда».

Ранее социальные службы изъяли детей, которые были обнаружены в подмосковной Апрелевке без еды и воды. Младшему из них было три месяца, старшему - три года. Их мать удалось найти, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.