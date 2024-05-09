Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район, по предварительным данным, пострадали восемь человек: семь взрослых и один ребенок. Есть прямые попадания в жилые дома и автомобили, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

© Telegram/Настоящий Гладков

Глава Белгородской области добавил, что четверо получили осколочные ранения и были доставлены в городские медучреждения. 11-летнеюю девочку также госпитализировали — у нее зафиксированы осколочные ранения левой стопы.

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— Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, — рассказал Гладков.

Он добавил, что выехал на место. Вместе с начальником регионального главка МЧС Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым чиновник обошел несколько адресов и поговорил с жителями.

В Белгороде, по словам губернатора, в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме, повреждены 37 транспортных средств. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний.

— В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также повреждены три автомобиля, — добавил он в своем Telegram-канале.

Накануне Гладков сообщил, что число погибших в Белгородской области при атаке украинских дронов 6 мая выросло до восьми. По его словам, скончался один из пострадавших мужчин.

35 человек пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на три автомобиля в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области.

В Белгороде пять человек пострадали в результате взрыва 4 мая. Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 для оказания необходимой медицинской помощи.

3 мая беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель.