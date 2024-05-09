Оперштаб: ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы под Анапой с помощью БПЛА
ВСУ совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА.
Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
В пригороде Харькова прогремел взрыв
Отмечается, что около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.
«В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении.
К ликвидации огня привлечены 62 человека и 20 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Также в Белгородской области уничтожили украинский беспилотник.