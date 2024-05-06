В Усть-Ишиме эвакуируют жителей 50 домов из-за угрозы подтопления

Власти Омской области объявили в селе Усть-Ишим эвакуацию жителей домов, которые могут оказаться в зоне затопления. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Подтопление из-за роста уровня воды в реке Ишим грозит 50 домам.

"Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения", - написал Хоценко.

Пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что подтопление грозит 50 домам. Для сохранения имущества жителей организован охраняемый склад.

Паводок на реке Ишиме уже стал причиной подтопления населенных пунктов в Тюменской области и федеральной трассы Омск - Тюмень. По состоянию на 6 мая возле тюменского города Ишим уровень воды составил 991 см при критической отметке в 850 см.

По словам губернатора, на реке Ишим продолжается укрепление дамбы.