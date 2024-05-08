Режим ЧС ввели в части Томской области из-за паводка

Режим ЧС ввели в трёх населённых пунктах Томской области из-за паводка
Режим ЧС муниципального характера ввели в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях Томской области в связи с паводковой ситуацией.
Соответствующую информацию предоставил в личном Telegram-канале глава региона Владимир Мазур.
Режим ЧС введен у пяти домов в центре Нижнего Новгорода
«Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трёх поселениях: Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — отметил губернатор Томской области.
Ранее в Сургуте спрогнозировали ситуацию с ледоходом на реке Обь, «голова» которого находится в Александровском районе Томской области.