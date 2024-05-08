Режим ЧС ввели в части Томской области из-за паводка

Режим ЧС муниципального характера ввели в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях Томской области в связи с паводковой ситуацией.

Соответствующую информацию предоставил в личном Telegram-канале глава региона Владимир Мазур.

Режим ЧС введен у пяти домов в центре Нижнего Новгорода

«Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трёх поселениях: Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — отметил губернатор Томской области.

Ранее в Сургуте спрогнозировали ситуацию с ледоходом на реке Обь, «голова» которого находится в Александровском районе Томской области.