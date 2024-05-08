В Омске в селе Ашеваны из-за паводка эвакуировали 150 человек

Рост уровня воды в реке Ишим стал причиной эвакуации в пункты временного размещения 150 жителей села Ашеваны на севере Омской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сложная ситуация в селе Ашеваны Усть-Ишимского района. Ночью в безопасные пункты временного размещения эвакуировали 150 человек. Оказали также помощь в перевозе хозяйства", - написал Хоценко.

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По его словам, в селе затоплены 25 домов и 40 приусадебных участков. Всего в населенном пункте расположено 137 домов, в которых проживают 224 человека.