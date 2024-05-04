В Москве капитан скончался на яхте у причала «Парк Горького»
В Москве капитан-механик прогулочной яхты умер на собственном судне. Причины пока неизвестны, пишет МК.
Инцидент произошел в пятницу днем. Мужчина находился на яхте, которая стояла у причала «Парк Горького». Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и перестал дышать. По вызову прибыла бригада медиков, но спасти 64-летнего мужчину не удалось.
От причинах скоропостижной смерти пока не сообщается. Скончавшийся был опытным капитаном, он работал в частной судоходной компании.
Ранее сообщалось, что российский капитан умер порту Египта в возрасте 63 лет.
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