В Москве капитан скончался на яхте у причала «Парк Горького»

В Москве капитан-механик прогулочной яхты умер на собственном судне. Причины пока неизвестны, пишет МК.

Инцидент произошел в пятницу днем. Мужчина находился на яхте, которая стояла у причала «Парк Горького». Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и перестал дышать. По вызову прибыла бригада медиков, но спасти 64-летнего мужчину не удалось.

От причинах скоропостижной смерти пока не сообщается. Скончавшийся был опытным капитаном, он работал в частной судоходной компании.

Ранее сообщалось, что российский капитан умер порту Египта в возрасте 63 лет.