Российский капитан умер в порту Египта

Российский моряк умер на судне, пришвартованном в египетском порту Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как сообщает Maritime bulletin, 63-летний капитан неожиданно потерял сознание и скончался на месте.

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Сейчас его тело находится в местном госпитале. Судмедэксперты проведут вскрытие и установят причину смерти моряка — это необходимо для отправки тела на родину. По предварительной информации, она носит естественный характер.

Точное название корабля не называется, однако сейчас в Эль-Арише находится лишь одно судно — сухогруз Gulf Blue. Он ходит под флагом Антигуа и управляется турецкой компанией. Сухогруз находится в порту с 30 августа.