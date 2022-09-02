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28 минут назад

Российский капитан умер в порту Египта

Никита Бородкин

Российский моряк умер на судне, пришвартованном в египетском порту Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как сообщает Maritime bulletin, 63-летний капитан неожиданно потерял сознание и скончался на месте.

Российский капитан умер в порту Египта
Фото: ReutersReuters

Сейчас его тело находится в местном госпитале. Судмедэксперты проведут вскрытие и установят причину смерти моряка — это необходимо для отправки тела на родину. По предварительной информации, она носит естественный характер.

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Точное название корабля не называется, однако сейчас в Эль-Арише находится лишь одно судно — сухогруз Gulf Blue. Он ходит под флагом Антигуа и управляется турецкой компанией. Сухогруз находится в порту с 30 августа.

Ранее стало известно о смерти 64-летнего суперинтенданта Юрия Редько, который застрял в порту украинского города Измаил с декабря прошлого года вместе с еще 59 моряками. Последние месяцы он жаловался на постоянные боли в кишечнике, печени и поджелудочной.

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