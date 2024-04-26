Стали известны подробности смерти российского туриста в Турции

Названы подробности смерти российского туриста Дмитрия Цыганова в турецкой Анталье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 61-летний турист умер в беседке гостиницы «Кестель». Как сообщили очевидцы, Цыганов просидел в беседке несколько часов, смотря в одну точку. Сначала сотрудники гостиницы посчитали, что мужчина просто отдыхает, но спустя несколько часов заподозрили неладное. Когда к туристу все же решили подойти, тот был уже мертв — в отель вызвали экстренные службы, но те только констатировали смерть мужчины.

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Причина смерти Цыганова до сих пор не установлена.