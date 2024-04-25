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СМИ: туриста из России обнаружили мертвым в гостинице в Аланье

Российский турист был обнаружен мертвым в одной из гостиниц в Аланье (провинция Анталья).

Туриста из России обнаружили мертвым в гостинице в Аланье
© globallookpress.com

По утверждению агентства Anadolu, 61-летнего Дмитрия Цыганова сотрудники отеля нашли сидящим неподвижно в беседке.

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Они вызвали жандармерию и медиков, которые впоследствии констатировали, что турист умер. Тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

О причинах и обстоятельствах случившегося информация не поступала.

Происшествия
Дмитрий Цыганов