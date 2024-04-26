Расстрелявшего туристов в Абхазии отпустили из зала суда

Мужчину, который летом 2021 года открыл огонь по российским туристам в Абхазии, освободили из-под ареста в зале суда. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал один из пострадавших Тимур Салимгариев, обвиняемого Дмитрия Пилия приговорили к 8,5 года колонии-поселения. Однако с 2021 года Пилия находился в СИЗО, из-за чего один год отсидки засчитали за три — после вынесения приговора мужчину отпустили прямо из зала суда.

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«Вот такое оно, абхазское правосудие. Его выпустили прямо из зала суда. Странно, что за такие преступления в Абхазии дают колонию-поселение», — прокомментировал ситуацию Салимгариев.

Напомним, что преступление Пилии вызвало широкий общественный резонанс. Летом 2021 года мужчина открыл огонь по двум российским туристам — Тимуру Салимгариеву и Александру Филояну, когда те отдыхали в пансионате «Самшитовая роща». Оба пострадавших выжили, но перенесли ряд операций.