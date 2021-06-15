Отмечается, что 17 мая в отношении Пилия было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а 18 мая в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 4 июня предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено и после утверждения обвинительного акта прокурором г. Сухум уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу и вынесения соответствующего законного приговора.