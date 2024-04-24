Задержана экс-первого зампреда правительства Подмосковья Стригункова

В полиции сообщили о задержании бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом сообщает ТАСС.

© Минздрав Московской области

Отмечается, что ее подозревают в получении взятки. Как уточнили в полиции, сумма взятки и взяткодатель на данный момент не установлены.

СМИ: в деле замминистра обороны Иванова фигурирует космическая сумма взятки

«Стригункова была задержана в Москве по подозрению в получении взятки. В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (от одного миллиона рублей). Максимальная мера наказания по этой статье составляет заключение под стражу до 15 лет, либо штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.