Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

По подозрению в получение взятки задержан заместитель министра обороны России Тимур Вадимович Иванов. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что замминистра «задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)».

Проводятся необходимые следственные действия, уточнили в СК.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, об этом заранее сообщили и Сергею Шойгу, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник в правоохранительных органах отметил, что следствие будет добиваться ареста Тимура Иванова. За взятку в размере порядка 1 млн рублей ему грозит до 15 лет колонии.

Тимур Иванов — действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.

В 2012 году занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральный директор АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны России. 23 мая 2016 года указом президента России назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.

В Минобороны курирует вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооружённых сил России. Отвечает за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку.